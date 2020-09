Man riskeert 8 maanden cel voor spuwen naar winkelbediende tijdens lockdown Dylan Vermeulen

24 september 2020

18u02 1 Gent In de rechtbank van Gent is woensdag het proces behandeld van een man die naar een winkelbediende spuwde na een conflict. Het parket vorderde een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro.

De feiten dateren van enkele maanden geleden, toen de lockdown juist in voege was getreden. De man maakte zich kwaad aan de ingang van de winkel omdat hem de doorgang werd ontzegd. De winkelbediende kwam tussenbeide waarna de man naar haar spuwde. De man kwam niet opdagen tijdens het proces.

Nog steeds schrik

Volgens de advocaat van het slachtoffer heeft het wangedrag van de man een erg grote impact gehad op de winkelbediende. Na het voorval is de vrouw nog gaan werken, maar nadien heeft ze 3 weken thuisgezeten omdat ze volledig geblokkeerd was. De advocaat is dan ook van mening dat de straf die gevorderd werd niet streng genoeg is. Volgens hem zou een winkelverbod een meer toepasselijke sanctie zijn, bovenop de reeds gevorderde straffen.

De uitspraak volgt op 23 oktober.