Man riskeert 6 maanden cel en 400 euro boete voor bezit van vals Bulgaars rijbewijs: “Hij had nochtans ook zijn écht rijbewijs op zak” JDG

27 mei 2019

16u34 0

Een man riskeert een celstraf van 6 maanden en een fikse geldboete voor het gebruik van een vals Bulgaars rijbewijs. Opmerkelijk: de beklaagde had op het moment van de feiten - na een verkeersongeval met z’n brommer - iets te diep in het glas gekeken om zelf zijn portefeuille uit te kammen, waarna de inspecteurs het vals rijbewijs aantroffen. “Maar hij had ook een geldig rijbewijs op zak”, reageert zijn advocaat. “Hij is inderdaad in het bezit van een vals rijbewijs, maar zeggen dat hij dat op dat moment gebruikte, gaat te ver”, pleitte advocaat van de man maandag in de correctionele rechtbank. Hij vraagt voor zijn cliënt in hoofdorde dan ook de vrijspraak én ondergeschikt om een straf met uitstel.

Op 24 juni kent de man zijn vonnis.