Man probeert ex-vriendin te wurgen in bosjes achter Gentse kazerne: twee brandweermannen kunnen dader overmeesteren Sabine Van Damme & Wim Naert

02 september 2019

18u49 12 Gent Dankzij het alerte en heldhaftige optreden van twee brandweermannen is vrijdagavond een jonge vrouw van een gewisse dood gered. De brandweermannen hoorden achter de kazerne van de Roggestraat een ijselijke schreeuw, stormden naar buiten, en troffen daar een man aan die een vrouw aan het wurgen was. Door hun toedoen is de vrouw gered.

Het was vrijdagavond tussen 17 en 18 uur dat twee brandweermannen in de hoofdkazerne aan de Roggestraat een gruwelijk gekrijs hoorden. Het kwam uit het bosje net naast de kazerne. Zonder aarzelen stormden de twee naar buiten. Aan de uitrijlaan voor brandweerwagens, die naar de Nieuwevaart leidt, is een hekje dat recht naar het bosje leidt. De brandweermannen liepen het bos in, en troffen daar een man aan die bovenop een vrouw zat. Hij was haar aan het wurgen, en het slachtoffer zag al blauw.

De agressor liet zijn slachtoffer los, en keerde zich tegen de brandweermannen. Maar die lieten zich uiteraard niet doen, en konden de dader snel neutraliseren. Intussen waren de hulpdiensten al verwittigd. De brandweer diende de 34-jarige vrouw, die buiten bewustzijn was, de eerste zorgen toe. Politie en ziekenwagen waren snel ter plaatse. De dader werd opgepakt, het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is ze al terug thuis, maar zonder het krachtdadig ingrijpen van de brandweer was haar verhaal vermoedelijk veel dramatischer geëindigd.

Ex-vriend

Het parket zegt dat de dader de 40-jarige ex-vriend van het slachtoffer was. “Het duo kreeg daar ter plaatse ruzie, waarna de man de vrouw probeerde te wurgen” zegt parketwoordvoerder Annelies Verstraete. “Het is inderdaad door toedoen van de brandweermannen dat de situatie niet verder uit de hand is gelopen. De dader kon ter plaatse gearresteerd worden, en werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij is aangehouden voor poging moord.”

Bij de brandweer zelf wordt niet gereageerd. “Omwille van het lopende onderzoek kunnen en mogen wij niks zeggen”, zegt woordvoerder Bjorn Bryon. Maar in de grote brandweerfamilie die Zone Centrum is, doet het verhaal uiteraard wel de ronde, en is men terecht trots op het optreden van de twee collega’s.