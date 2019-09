Man overlijdt in Gents ziekenhuis: mogelijk na healing met opiaten in Zeeland Jeroen Desmecht

25 september 2019

23u38

Bron: Belga 0 Gent Een man is in een Gents ziekenhuis overleden, nadat hij, zo vermoedt de politie, in de nacht van dinsdag op woensdag opiaten heeft gebruikt tijdens een zogenoemde ‘healing’ in het Zeeuwse IJzendijke. Dat maakte de Nederlandse politie bekend.

Een 36-jarige man uit Terneuzen is aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het incident. Van het slachtoffer is de identiteit nog niet bekendgemaakt. De exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

Het slachtoffer is door bekenden van hem naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht, het stadje vlakbij de grens met België. Voor de deur van het ziekenhuis werd hij door personeel gereanimeerd. De man is daarna met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Gent.

