Man overleeft val door dak bedrijf niet Jeroen Desmecht

09 september 2019

18u36 7 Gent Op de oude site van het bedrijf Amnatrans in Sint-Amandsberg is een maandagavond een man om het leven gekomen nadat hij door het dak viel.

Waarom de man op het dak zat, is voorlopig niet duidelijk. Ook of hij daar al dan niet alleen was, is niet geweten. De politie is ter plaatse en het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak.

Later meer.