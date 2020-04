Man overleden na woningbrand in Sint-Amandsberg Cedric Matthys

26 april 2020

13u30 0 Gent Deze ochtend is rond zes uur een man overleden na een brand in de Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde het l abo en enkele deskundigen ter plaatse. Volgens de regionale zender AVS viel het slachtoffer in slaap met een sigaret in de hand.

“De brand is op het gelijksvloers ontstaan”, klinkt het bij de Brandweerzone Centrum. “Toen onze ploegen aankwamen, hing de woning nog vol rook. Het vuur was op de moment al erg in kracht afgenomen. Een brand heeft immers zuurstof nodig. We kunnen voorlopig enkel dat het incident zich in de woonkamer afspeelde. Het parket doet verder vaststellingen.”