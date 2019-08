Man overleden na val van Belfort in Gent Jeffrey Dujardin Sabine Van Damme en Jeroen Desmecht

07 augustus 2019

15u59 240

Aan het Gentse Belfort heeft een jonge man woensdagmiddag rond 15.40 uur een dodelijke val gemaakt. De man sprong vermoedelijk ter hoogte van de de klok in de toren naar beneden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke, maar alle hulp kon niet meer baten. De omgeving rond het Belfort en het Sint-Baafsplein is momenteel afgesloten. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart, “Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad”, aldus het parket.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.