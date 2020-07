Man opgepakt voor bedreigingen met wapen in Gentse school en ziekenhuis Wouter Spillebeen

01 juli 2020

12u52 0 Gent De man die vorige vrijdag in het De man die vorige vrijdag in het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht binnendrong met een snoeischaar en een injectiespuit, is opgepakt nadat hij in het AZ Jan Palfijn verpleegkundigen bedreigde met een mes. De man is aangehouden en wordt onderzocht door een psychiater-deskundige. Er vielen geen gewonden bij de incidenten.

De Gentse politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een oproep uit het AZ Jan Palfijn. Een man was binnengedrongen en liep door de gangen terwijl hij met een voorwerp zwaaide. Hij zou verschillende patiëntenkamers doorzocht hebben. Twee verpleegkundigen merken hem op, waarna hij hen met een mes bedreigde. De politie snelde ter plaatse en kon de man vrijwel onmiddellijk aantreffen en arresteren zonder dat er gewonden vielen. Uit nazicht in het ziekenhuis bleek dat een aantal kamers overhoop waren gehaald en dat een deur geforceerd was.

De man komt ook in aanmerking voor feiten van bedreiging en diefstal in het Secundair Kunstinstituut in de Ottogracht. Daar was hij vrijdagavond rond 20 uur binnengedrongen tijdens een klassenraak. Hij bedreigde de aanwezige leeraars met een snoeischaar en een injectiespuit voor hij er met ongeveer 40 euro vandoor ging. De politie kon de man niet meer aantreffen.

De verdachte is een 35-jarige man uit het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle. Hij werd vandaag voor de onderzoeksrechter geleid voor feiten van afpersing, diefstal en verboden wapendracht. Hij is aangehouden en er is een psychiater-deskundige aangesteld om de geestestoestand van de man te onderzoeken.