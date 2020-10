Man noemt politieagenten ‘klootzakken en eikels’ en riskeert drie maanden cel wegens smaad Dylan Vermeulen

09 oktober 2020

14u41 1 Gent Een man stond vrijdagochtend in de rechtbank van Gent terecht wegens smaad aan de politie. Hij had foto’s van de agenten getrokken tijdens hun dienst en online geplaatst op zijn sociale media, begeleid met volgens de procureur ‘niet al te mooie woorden’.

De feiten dateren van 19 februari 2019. Twee agenten van de politiezone Gent werden opgeroepen voor een dringende interventie. Wanneer ze arriveerden, parkeerden de agenten hun combi deels op het fietspad zodat ze meteen ter plaatse konden zijn.

Een voorbijganger kwam voorbij langs het fietspad en begon beelden te maken van de geparkeerde combi en de agenten. Volgens de advocaat van één van de agenten vroegen beide agenten op een vriendelijke manier aan de man of hij wou ophouden met hen te filmen. Ook vermeldden ze dat het niet nodig was dat hij die beelden maakte of dat hij ze online zou posten. De man gedroeg zich opdringerig en slingerde verwijten naar het hoofd van de agenten.

Het gedrag van de man kon niet door de beugel en de politie stelde een minnelijke schikking voor van 150 euro. Die werd geweigerd door de man. Later op de avond postte de man in kwestie beelden van de agenten op zijn Facebookpagina. Daarbij vermeldde hij onder andere dat ‘politie allemaal klootzakken en eikels zijn’.

Het respectloos gedrag van de man richting de politieagenten in functie zou hem duur kunnen komen te staan. De 150 euro die de man weigerde te betalen zou nu dus mogelijks drie maanden cel kunnen opleveren, naast een boete van 1.600 euro. Op 23 oktober kent de man zijn straf.