Man met mes overvalt bakkerij in Brugse Poort: “Dit is al de achtste keer” Cedric Matthys Sabine Van Damme

30 augustus 2020

16u44 182 Gent Een man met een mes is zaterdagavond iets voor sluitingstijd bakkerij Van Hecke in de Weverstraat in Gent binnengedrongen. De dader bedreigde er een meisje die werkt in de zaak als studentenjob. Hij ging aan de haal met al het geld in de kassa.

“Het is al de achtste keer dat een crimineel één van onze zaken overvalt.” Luc Van Hecke (57) klinkt aangedaan als we hem spreken. De man staat aan het hoofd van 16 bakkerijen in en rond Gent die samen de keten Van Hecke vormen. Ook zaterdagavond, vijf minuten voor sluitingstijd, kreeg hij ongewenst bezoek over de vloer. “Een man kwam binnen en deed zich voor als klant, maar haalde plots een mes boven”, zegt de zaakvoerder. “Hij bedreigde een meisje dat in onze bakkerij werkt als vakantiejob. Zij gaf onmiddellijk al het geld af en belde daarna de politie. Die was snel ter plaatse.”

(lees verder onder de foto)

Getraumatiseerd

Met hoeveel geld de overvaller aan de haal ging, zegt Van Hecke liever niet om anderen niet op ideeën te brengen. Ook is het geld niet zijn grootste zorg: “Centen zijn vervangbaar, een mensenleven niet. Toen ik hoorde van de overval ben ik onmiddellijk naar de Weverstraat om te kijken hoe het ging met het meisje. Ze was getraumatiseerd, maar heeft fysiek gelukkig niks overgehouden aan de overval. Al vrees ik dat het nog even bij haar zal blijven sluimeren. Ik heb medewerksters die er nachtmerries aan overhouden. Van messen tot pistolen of scharen, ze hebben onze mensen al met allerlei voorwerpen bedreigd. Ze zien die beelden steeds opnieuw.”

Luc Van Hecke hoopt tot slot dat de dader snel gevat wordt. De jobstudente kon een goede beschrijving geven van de man en er loopt een onderzoek. Welke verschillende pistes op tafel liggen, kon politiewoordvoerder Bart De Cocker. “Ik kan enkel bevestigen dat er effectief een overval heeft plaatsgevonden”, zegt hij. “In het belang van het onderzoek mag ik geen verdere details geven.”