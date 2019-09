Man met handvuurwapen opgepakt aan Woodrow Wilsonplein Wouter Spillebeen

05 september 2019

17u35 0 Gent Een man die aan een handvuurwapen stond te prutsen aan het Woodrow Wilsonplein in Gent is woensdagochtend om 5.15 uur opgepakt. Hij had geen vergunning voor het wapen.

De politie werd woensdag in de vroege uurtjes gecontacteerd door een opmerkzame burger. Die had gezien dat de 28-jarige man met de Joegoslavische nationaliteit met een vuurwapen in zijn hand aan het Woodrow Wilsonplein stond. “Van bedreiging is geen sprake”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “De man stond gewoon aan het wapen te prutsen. Hij zwaaide er niet mee in het rond. Het gaat over een effectief bruikbaar wapen, en dus geen alarmpistool.”

De politie kwam ter plaatse en arresteerde de man. Hij was namelijk niet in het bezit van een vergunning voor het wapen. Hij is in snelrecht gedagvaard en zal zich op 10 oktober voor de correctionele rechtbank in Gent moeten verantwoorden. De man is geen onbekende voor het gerecht.