Man met aardappelmes die apotheker wil overvallen opgepakt: “Ik ben aan een overval ontsnapt” Wouter Spillebeen Sabine Van Damme

09 maart 2020

14u30 13 Gent Een 34-jarige man met een mes die afgelopen vrijdag opgepakt werd in het centrum van Gent, had de bedoeling om een apotheek te overvallen. “Hij was aan het wachten tot iedereen weg was, maar er valt toch helemaal niets te rapen”, volgens de apotheker.

Rond 15.30 uur vrijdagmiddag verwittigde een alerte passant de politie. Een man die een aardappelmes in de hand had, liep rond in de buurt van de apotheek. Hij verborg zijn aangezicht met een sjaal en een helm. De politie kon de man overmeesteren en inrekenen. Volgens de apotheker, die anoniem wil blijven, was de man van plan om een overval te plegen op de apotheek zodra er niemand meer in de winkel was. “Gelukkig ben ik daaraan ontsnapt”, klinkt het.

Ongeveer een jaar geleden kreeg de apotheek al eens een overvaller over de vloer. “Toen is iemand met een vuurwapen binnen gekomen. Hij is aan de haal gegaan met de inhoud van de kassa, maar daar zat eigenlijk heel weinig in. Bij de meeste apotheken gebeuren alle betalingen via bancontact, dus het is echt de moeite niet waard om hier een overval te plegen. Er zit toch bijna niets in de kassa.”

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat de verdachte werd opgepakt. Het gaat over een 34-jarige man uit Gent. Hij is op vraag van het parket voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. Hij wordt verdacht van een poging tot diefstal met geweld en verboden wapendracht.