Man krijgt 12 maanden met uitstel voor partnergeweld: “Hij sloeg haar enkel met de vlakke hand” Cedric Matthys

23 oktober 2019

21u20 0 Gent Een man met de Iraakse nationaliteit heeft in de Gentse rechtbank van eerste aanleg 12 maanden met uitstel gekregen voor partnergeweld en verboden wapenbezit. Hij werd er eerst van verdacht dat hij zijn vrouw in brand hadden willen staken, maar dat is volgens de rechters niet voldoende bewezen.

Het Openbaar Ministerie wou man aanvankelijk laten veroordelen voor poging tot moord op zijn toenmalige vriendin. Midden mei zou hij de dame in haar woning in Gent in brand willen hebben gestoken. De man gaf toe dat hij met een bus stookolie naast zijn slapende vriendin had gestaan, maar zei dat hij nooit de bedoeling had om haar in brand te steken. Hij wou de olie over zichzelf gieten.

Geen poging moord

De rechters lijken deze uitleg gevolgd te hebben. Ze vonden de feiten niet voldoende bewezen en veroordeelden de man dan ook niet voor de poging tot moord. Wel kreeg de beklaagde 12 maanden met uitstel en een boete van 800 euro voor partnergeweld en verboden wapenbezit. De man gaf immers tijdens het proces toe zijn vriendin geslagen te hebben. “Maar enkel met de vlakke hand”, aldus zijn advocaat.