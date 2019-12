Man in rolstoel zet achtervolging in op overvallers schoenenzaak en kan politie verwittigen: 16-jarige opgepakt Cedric Matthys

12 december 2019

13u20 22 Gent Twee overvallers zijn begin deze week schoenenwinkel Pronti aan Gent-Dampoort binnengevallen. De daders bedreigden de uitbater, maar sloegen zonder buit op de vlucht. Een man in een elektrische rolstoel zette de achtervolging in. “Hij zag de overvallers op de bus springen en belde de politie.”

Uitbater Philip werkt al 17 jaar in schoenenwinkel Pronti op de Dendermondsesteenweg aan Gent-Dampoort. Toch maakte de man nog nooit een dag als dinsdag mee. “Ik dacht eerst dat het om een grap ging”, zegt hij. “Twee mannen, waarvan één met een bivakmuts, kwamen rond 12.30 uur mijn winkel binnen. Ze richtten een pistool op mij en vroegen om de kassa. Ik zag echter direct dat het om een speelgoedwapen ging. De mannen haalden daarop twee keer de trekker over, maar er gebeurde helemaal niks. Ik dacht dan ook dat het om een grap ging.”

Stevige trap

Toen plots één van de mannen over de toonbank sprong en Philip ook fysiek aanviel, besefte de uitbater dat hij wel degelijk werd overvallen. “Ik nam een metalen voorwerp”, zegt hij, “maar bedacht me net op tijd. De mannen slaan zou me zuur kunnen opbreken. Zij gebruikten die aarzeling om mij aan te vallen. Ze duwden me op de grond en ik kreeg een stevige trap op mijn been.”

Het was een bijzonder zicht, twee overvallers en die man in de rolstoel er achteraan. Hij zag de overvallers op de bus springen en lichtte de politie in. Ik ben hem erg dankbaar Uitbater Philip

Na het het handgemeen, vluchtten de overvallers zonder buit. Omstanders snelden achter de daders aan. “Eén van hen zat zelfs in een elektrische rolstoel”, legt Philip uit. “Het was een bijzonder zicht, twee overvallers en die man er achteraan. Maar goed, ik ben hem erg dankbaar. Hij zag de overvallers op de bus springen en lichtte de politie in.” (lees verder onder de foto)

Zware spierscheur

Tijdens de overval waren er twee klanten aanwezig in de winkel. Eén van hen snelde onopgemerkt naar buiten. De tweede klant zag alles gebeuren en was in shock. De man dacht dat Philip neergeschoten was. Hij werd even overgebracht naar het ziekenhuis. De uitbater houdt aan de overval een zware spierscheur over. Toch deed hij woensdagnamiddag zijn winkel opnieuw open. “Vroeger was niet mogelijk", legt hij uit. “De daders zijn dan wel gevlucht zonder buit, maar ik zat zonder kassa. De politie nam die even in beslag voor vingerafdrukken. Zonder kassa was het uiteraard niet mogelijk om onze winkel open te doen.”

Het parket van Oost-Vlaanderen liet weten dat één van de twee daders ingerekend is. Het gaat om een 16-jarige Gentenaar. Hij sprong op een bus richting Destelbergen, maar die kon de politie tijdig stoppen. De tweede dader, die er volgens de uitbater van de zaak ongeveer dertig jaar uitzag, is voorlopig nog voortvluchtig. Het parket startte een onderzoek.