Man in pinguïnpak organiseert balkonturnen voor senioren: “Werken aan gezondheid en uit isolement halen” Jill Dhondt

10 april 2020

13u51 2

Gent Ping de Pinguïn gaat elke dag langs bij senioren, verbonden aan lokale dienstencentra, om hen op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. De ouderen kunnen deelnemen vanachter hun raam of vanop hun balkon, Ping zorgt voor muziek en eigenzinnige bewegingen.

Ping de Pinguïn is een creatie van Pascal Vandaele, een buurtwerker bij MOVE 9000, de sporttak van vzw Jong. Onder normale omstandigheden organiseert Pascal bewegingslessen voor kinderen in kwetsbare posities en hun ouders. Die momenten worden telkens ingekleed in een bepaald thema, waarvoor de bewegingscoach zich verkleedt in verschillende personages. Toen de coronacrisis uitbrak, is hij begonnen met het maken van filmpjes, zodat kinderen en hun ouders thuis bleven sporten.

Toen lokale dienstencentra die video’s zagen, vroegen ze aan Pascal of hij ook beweeglessen kon organiseren voor de senioren in de buurt. “Uiteraard zijn we op die vraag ingegaan”, zegt algemeen coördinator van VZW Jong, Pieter Monsart. “Bewegen is gezond, maar voor senioren is het in de huidige coronacontext niet eenvoudig. Bovendien hebben veel ouderen geen computer of internetaansluiting, waardoor ze geen online beweegsessies kunnen volgen.”

Meerdere keren per dag

Pascal gaat elke dag als Ping de Pinguïn naar senioren die verbonden zijn aan lokale dienstencentra, om hen vanop hun balkon of vanachter hun raam in beweging te krijgen. Soms gaat hij zelfs meerdere keren per dag naar dezelfde appartementen. “Door ze in beweging te krijgen, werken we aan de fysieke gezondheid van de senioren, en tegelijk worden ze uit hun sociaal isolement gehaald”, zegt Pascal.