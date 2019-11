Man geeft zoon een oorveeg voor diefstal, verweert zich tegen agenten die hem tegenhouden Wouter Spillebeen

28 november 2019

16u14 0 Gent Een Gentenaar die weerspannig was tegenover de politie nadat zijn zoon een diefstal probeerde te plegen in de MediaMarkt, gaat voor de vrijspraak. “Als hij rustig was gebleven, was er geen probleem geweest”, verklaarde de politiemedewerker.

Eind oktober werd de politie opgeroepen naar de MediaMarkt omdat er een diefstal had plaatsgevonden. Twee jongemannen werden aangeduid als daders. Maar terwijl de politie hen confronteerde, kwam een man zich moeien. “Achteraf bleek hij de vader te zijn van de jongens”, duidt de advocaat van een van de betrokken agenten. “Hij gaf een oorveeg aan zijn zoon en toen hij nog eens wilde uithalen, kwam mijn cliënt tussenbeide. Hij maande de man aan om te kalmeren, maar die bleef agressief. Hij nam de collega van mijn cliënt vast bij zijn kledij en er is een worsteling ontstaan.” Bij die worsteling liep de agent verwondingen op waardoor hij een dag arbeidsongeschikt was. “Als hij zich rustig had voorgesteld, dan was dat allemaal niet gebeurd”, volgens de agent.

Het verhaal van de agent wordt bevestigd door camerabeelden en door de verklaring van de zoon, maar toch gaat de man voor de vrijspraak. “Ik wilde enkel bemiddelen, maar was opgefokt. Ik heb me inderdaad verweerd, maar ik wilde gewoon weten waarom de agenten me aanhielden”, verklaarde de beklaagde. “De agenten stelden vast dat u een misdrijf wilde plegen. Een kind slaan is een misdrijf onder elke omstandigheid”, merkte de rechter op. Op 12 december kent de man zijn straf.