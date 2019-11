Man geeft zich uit voor agent in zoektocht naar verkrachter van zijn dochter Wouter Spillebeen

25 november 2019

16u12 0 Gent Een man die zich als politieagent uitgaf om informatie te verkrijgen van twee minderjarige jongens op een bus aan de Gentse Zuid, vocht in de rechtbank zijn onschuld aan. Hij beweert dat hij op zoek was naar de verkrachter van zijn dochter.

In juli 2018 sprak de man, die een job had als steward, de twee jongens aan. Hij had een oortje in en een pet op en hoopte daar volgens getuigen duidelijk gezag mee af te dwingen. De buschauffeur merkte dat er iets gaande was. Hij verklaarde aan de politie dat hij via zijn intercom kon horen hoe de man de identiteitskaarten van de jongens vroeg. De chauffeur kwam tussenbeide, waarop de man gezegd zou hebben dat hij agent was. De chauffeur geloofde hem niet en vroeg om legitimatie. “Het enige dat je kan krijgen, is een lap op je gezicht”, antwoordde de beklaagde.

Emotionele periode

Ondanks de verklaringen van getuigen ontkent de beklaagde dat hij om identiteitspapieren vroeg en dat hij beweerde een agent te zijn. “Ze kregen alleen die indruk. Het waren kinderen van 13-14 jaar oud en ik heb hen gevraagd waar de verkrachter van mijn dochter was”, zei de man in de rechtbank. Zijn dochter zou namelijk tot tweemaal toe slachtoffer geworden zijn van een verkrachting en de man was op zoek naar de Afghaan die volgens hem verantwoordelijk was. “Het was een emotionele periode en hij sprak die jongens onterecht aan”, aldus zijn advocaat.

De rechter wees de man erop dat hij niet zelf op onderzoek uit mag gaan. “De jongens zijn trouwens geïdentificeerd. Een van hen was 17 jaar oud en dus geen kind meer. Hij weet dus wat hij verklaart”, klonk het. De man moest ook toegeven dat hij gedronken had op het moment van de feiten. Hij riskeert een celstraf en een boete van 1.600 euro omdat hij een minnelijke schikking van 250 euro niet betaalde. Op 9 december kent hij zijn straf.