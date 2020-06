Man dringt school binnen met snoeischaar, maar slaat op de vlucht: “Ik heb alvast extra bewaking gevraagd” Cedric Matthys

26 juni 2020

21u31 20 Gent In het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht in Gent is vrijdagavond rond 20.00 uur een man binnengedrongen met een snoeischaar en een injectiespuit. Op het moment van de feiten waren er klassenraden aan de gang.

“We belden onmiddellijk de politie", laat directrice Sofie Truwant weten. “Nog terwijl ik met hen aan de lijn hing stonden ze hier met meerdere wagens. Ze leverden goed werk en doorzochten het volledige gebouw, maar konden de man niet meer vinden. Op het moment van de feiten waren we met een 24-tal leerkrachten aanwezig op de school. Gelukkig raakte er niemand gewond. Voor de klassenraden volgende week heb ik alvast extra bewaking gevraagd.”

De politie sloot de straat waar de school ligt vrijdagavond een tijdlang af. Algauw was er op sociale media sprake van een steekpartij, maar ontkent het parket van Oost-Vlaanderen formeel. De parketmagistrate laat weten dat verdachte gezocht wordt. “Hopelijk is er binnenkort meer nieuws, want dat zou onze leerkrachten toch wat geruststellen. De man droeg geen masker. We konden dan ook een volledige beschrijving geven. Ik kijk intussen hoe ik mijn medewerkers het best kan ondersteunen. Er zijn dan wel geen fysieke letsels, maar misschien is er bij sommigen wel psychologisch impact.”