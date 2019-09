Man die wapen op toeristen richtte en neergeschoten werd, vraagt strafvermindering: “Psychose door cocaïne” Wouter Spillebeen

23 september 2019

18u03 5 Gent De Griekse Gentenaar N.M. die onder invloed van alcohol en cocaïne met een alarmpistool zwaaide in de Vlaanderenstraat vraagt in beroep een strafvermindering. Hij werd veroordeeld tot veertig maanden cel mede omdat hij al eens voor gelijkaardige feiten veroordeeld was. Maar de verdediging vindt de straf te zwaar. “Hij heeft nu een laag risicoprofiel.”

In de nacht van 14 op 15 augustus 2016 stond er weinig rem op het middelengebruik van N.M. Op een festival dronk hij heel wat alcohol en gebruikte hij XTC en cocaïne. Hij bleef in de buurt slapen, maar de dag nadien had hij nog steeds bijzonder hoge concentraties drugs en alcohol in de bloedbanen. Zo hoog zelfs dat hij uitzinnig de straat op liep met een alarmpistool. M. richtte het wapen op voorbijgangers en vuurde schoten af in de lucht, waardoor er chaos en paniek ontstond.

De politie probeerde de kennelijk verwarde M. te ontwapenen, maar hij luisterde niet naar hun aanmaningen. Toen hij in de richting van een terras mikte, openden ze het vuur op hem. Een kogel kwam onder andere vlakbij zijn ruggengraat terecht en M. kroop door het oog van de naald, maar overleefde de schietpartij.

Hallucinant

“Hij kwam door de cocaïne in een psychotische toestand”, verklaart advocaat Jef Vermassen, die in beroep een strafvermindering vraagt voor M. “Hij dacht dat zijn vriendin gegijzeld was en dat hij haar moest bevrijden. Dan dacht hij dat de gijzelaars haar alleen zouden laten gaan als hij dood was.” Om dat te staven, haalt Vermassen verklaringen van getuigen aan die zeggen dat M. vooral ter plekke rond zijn as draaide, dat het schuim op zijn mond stond en dat zijn pupillen erg groot waren. M. had alle deuren in zijn gebouw opengeschopt op zoek naar zijn vriendin.

Die verklaring was voor de rechter in eerste aanleg niet voldoende. M. heeft namelijk in 2014 al een veroordeling gekregen voor gelijkaardige feiten en een psycholoog zag geen oorzakelijk verband tussen een mogelijke psychose en de gebeurtenissen. M. kreeg een celstraf van veertig maanden. “Hij gebruikt geen alcohol meer en al helemaal geen drugs”, volgens Vermassen die beroep aantekende om een lagere straf te vragen. “Hij heeft ook de zorg van twee kinderen op zich genomen nu hij mindervalide is. Hij heeft nu een laag risicoprofiel.” “De feiten op zich zijn hallucinant en lijken een straf van veertig maanden te verantwoorden”, antwoordde de procureur-generaal. “Het valt niet uit de lucht.” Uitspraak op 22 oktober.