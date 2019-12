Man die vrouw verkrachtte in Charlatan vraagt mildere straf in beroep: “Tijdens het eerste proces waren de meeste rechters vrouwen” Cedric Matthys

10 december 2019

15u00 4 Gent In het Gentse hof van beroep stond een 33-jarige man terecht voor een verkrachting in de nachtclub Charlatan. Op 21 april 2019 zou hij tijdens het dansen een vrouw met zijn vingers gepenetreerd hebben, maar dat ontkent hij. “Ik ben enkel aan haar billen geweest.”

“Begrijpt u dat uw woorden discriminerend kunnen overkomen?” Carine Gassé, de enige vrouwelijke rechter in de vierde kamer van het Gentse hof van beroep, wist dinsdag even niet waar ze het had tijdens het pleidooi van de verdediging. Advocaat Tom Van Bockstaele liet verstaan dat zijn cliënt in eerste aanleg toch wel een erg hoge straf kreeg. Dertig maanden effectief voor een verkrachting die volgens hem “helemaal onderaan de ladder van verkrachtingen stond”, vond hij te veel. “Ik stond voor een rechtszaal vol vrouwen”, verklaarde hij. “De meeste rechters en de procureur waren vrouwen. Dat heeft meegespeeld volgens mij.”

Niet eerste keer

Van Bockstaele verdedigde in het hof van beroep A.G. De 33-jarige man van Tunesische afkomst kreeg in 2012 al eens 24 maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een verkrachting. Of hij uit deze straf iets geleerd heeft, leek dinsdag weinig waarschijnlijk. G. maakte zich in de nacht van 20 op 21 april dit jaar opnieuw schuldig aan ongewenst gedrag. In de Gentse nachtclub Charlatan aan Sint-Jacobs penetreerde hij een jongedame met zijn vingers midden op de dansvloer. De vrouw sloeg in paniek, duwde G. van zich af en liep wenend buiten.

Drank en xtc

De beklaagde ontkent de feiten, maar geeft toe dat zijn herinneringen erg wazig zijn: “Ik had die nacht veel gedronken en xtc genomen. Dat verklaart waarom ik het meisje bij haar billen heb gegrepen. Meer heb ik echter niet gedaan.” Verder zoomde zijn advocaat in op de locatie waar de feiten plaatsvonden. “Wie iemand wil verkrachten doet dat niet op een dansvloer", zei hij. “Er waren bij wijze van spreken tweehonderd ooggetuigen. Mijn cliënt deed dit niet moedwillig.” A.G. zit sinds de feiten in de gevangenis. De procureur wil dat hij daar voorlopig blijft. Hij vroeg, net als in eerste aanleg, dertig maanden effectieve celstraf. Uitspraak op 17 december.