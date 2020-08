Man die op straat ineenzakte stierf zo goed als zeker natuurlijke dood Wouter Spillebeen

17 augustus 2020

14u33 0 Gent De man die zaterdagavond op de Kasteellaan in Gent ineenzakte en niet meer gereanimeerd kon worden, is zo goed als zeker aan een natuurlijke oorzaak overleden. De politie moet het onderzoek nog afronden, maar verwacht dat camerabeelden de andere vaststellingen zullen bevestigen.

Rond 21.15 uur zaterdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd. Een 59-jarige Poolse man was op straat ineengezakt. Een van de getuigen was een dokter die meteen begon te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De man is ter plaatse overleden. De Kasteellaan werd tijdelijk afgesloten en rond het slachtoffer werd een perimeter ingesteld.

De politie startte een onderzoek op naar de oorzaak van het overlijden. Even werd nog onderzocht of er een aanrijding gebeurd was, maar die piste werd vrij snel verlaten. Wat dan wel de oorzaak was, werd nog verder onderzocht. Intussen is het zo goed als zeker dat de man een natuurlijke dood stierf. “Het opsporingsonderzoek loopt wel nog verder”, klinkt het bij de Gentse politie. “We moeten nog enkele camerabeelden opvragen en analyseren, maar we verwachten dat die zullen bevestigen wat we al weten.”