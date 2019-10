Man die met alarmpistool zwaaide in Vlaanderenstraat krijgt aparte straf voor wapenbezit Wouter Spillebeen

16 oktober 2019

15u54 0 Gent De Gentenaar N.M. die onder invloed van drank en drugs met een alarmpistool zwaaide in de Vlaanderenstraat, kreeg vandaag een boete van 600 euro voor verboden wapenbezit.

Voor het incident op 15 augustus 2016 in de Vlaanderenstraat loopt de rechtszaak in beroep nog. Daarvoor riskeert hij een celstraf van 40 maanden, de straf die hij ook in eerste aanleg kreeg. Voor het feit dat de man in bezit was van een verboden wapen, besloot de rechtbank een apart proces te voeren. Voor die tenlastelegging alleen kreeg M. vandaag een boete van 600 euro.

M. liep op de dag van het incident de Vlaanderenstraat op met het alarmpistool in de hand. Hij was nog zwaar onder de invloed van de drank en de drugs die hij die nacht genuttigd had en richtte het wapen op voorbijgangers. Hij negeerde de politiemedewerkers die hem probeerden te ontwapenen en toen hij opnieuw in de richting van een terras mikte, opende de politie het vuur. M. kroop door het oog van de naald, maar overleefde de schietpartij. Zijn straf voor die feiten kent hij op 22 oktober.