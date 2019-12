Man die juwelier in Oostakker overviel zit in de cel Cedric Matthys

13 december 2019

15u30 5 Gent Een man die vorig jaar een juwelier in Oostakker overviel zit in de cel. Dat liet het parket weten. De crimineel stormde op 7 juli 2018 samen met een kompaan op klaarlichte dag de zaak binnen.

De daders timmerden de juwelier in elkaar en gingen met een grote buit aan de haal. Ze reden weg op een scooter, maar de zaakvoerder schoot één van de twee mannen neer. Die overleed later aan zijn verwondingen. Politie en parket zochten lange tijd naar de tweede dader, maar die is nu dus ingerekend. De man pleegde intussen nieuwe feiten en kwam zo in de cel terecht. Om welke nieuwe feiten het gaat, wil het parket voorlopig niet kwijt.