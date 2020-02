Man die iPhone 8 stal aan café Sunset riskeert celstraf Cedric Matthys

04 februari 2020

19u05 0 Gent Een 18-jarige man uit Sleidinge is dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De beklaagde ging op 5 april vorig jaar rond kwart voor vier ‘s ochtends aan de haal met een iPhone 8. De feiten vonden plaats tijdens een gevecht aan café Sunset nabij cinemacomplex Kinepolis in Gent.

De man kreeg in eerste aanleg twee jaar celstraf met probatieuitstel. Hij ontkent echter nog steeds zijn betrokkenheid. “Ik kwam van de Overpoort", zei hij in de rechtbank. “Ik was enkele jongens tegengekomen, maar dat zijn niet mijn vaste vrienden. Zij zijn slaags geraakt. Ik was er enkel aanwezig.” Het Openbaar Ministerie ging niet mee in deze redenering. Getuigen duidden de man immers aan als één van de daders. De procureur vraagt dan ook de bevestiging van de straf. Uitspraak op 3 maart.