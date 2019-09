Man die door dak van magazijn viel, stond bekend bij politie Jeroen Desmecht

10 september 2019

12u48 5 Gent De man die maandag dood werd aangetroffen op de oude site van een transportbedrijf in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg, stond bekend bij de politie. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Of hij effectief wou inbreken in het magazijn, kan het parket niet bevestigen.

De magazijnen op de oude site van het transportbedrijf in de Land van Waaslaan worden momenteel verhuurd. Volgens de nieuwe eigenaar trof een huurder van het bewuste pakhuis het levenloze lichaam maandagnamiddag aan. Hoe lang de man daar al lag, is voorlopig onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde gisteravond een wetsgeneesheer aan die het lichaam onderzocht. “De arts stelde vast dat de verwondingen op het lichaam wijzen op een val", weet persmagistraat An Schoonjans. “Er zijn geen aanwijzingen van criminele tussenkomst.”

De man staat bekend bij de politie, maar meer informatie over zijn identiteit kan het parket voorlopig niet kwijt. Ook of hij effectief wou inbreken in het magazijn, kan het parket niet bevestigen. “Het onderzoekt is nog volop bezig", stelt Schoonjans. Waarom de man op het dak zat en of hij daar al dan niet alleen was, is voorlopig dus nog steeds onduidelijk.