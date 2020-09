Man die broer neerstak wordt vrijgesproken: “Het was niet zijn bedoeling om te verwonden” Dylan Vermeulen

09u36 4 Gent In de rechtbank van Gent is vandaag een man vrijgesproken die zijn broer neerstak na een ruzie. De procureur vorderde een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar wegens poging tot doodslag. Advocaat Van Overstraeten ging vol voor de vrijspraak en kreeg die ook.

In 2019 ontstond aan een café in de Muidepoort een ruzie tussen twee broers. De ruzie ontaardde, waarna de ene broer de andere broer neerstak met een mes. Volgens Van Overstraeten, de advocaat van de beklaagde, ging het om toeval en had zijn cliënt niet de intentie om zijn broer neer te steken. Het slachtoffer zou onder invloed geweest zijn en bedreigde zijn broer voor geld om drugs te kopen.

Van Overstraeten haalde aan dat het duidelijk was dat zijn cliënt niet de intentie had om te doden. Hij verwittigde de politie reeds voor de steekpartij en belde als eerste de ziekenwagen na het voorval. Dat is volgens Van Overstraeten niet het gedrag van iemand die de bedoeling had om iemand te verwonden of te doden.