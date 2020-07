Man denkt dat hij drenkelinge ziet en springt in het water, maar ‘slachtoffer’ zit gewoon op haar werk Wouter Spillebeen

10 juli 2020

Gent Een bizarre zoekactie aan de Groendreef in Gent heeft vrijdagochtend gelukkig een goede afloop gekend. Een man dacht dat hij een vrouw in het water zag liggen en sprong achter haar aan. Uiteindelijk bleek er van een drenkeling geen sprake.

De hulpdiensten kregen de zorgwekkende oproep vrijdagmorgen iets voor 9 uur binnen. Een man dacht dat hij een vrouw die hij kende in het water zag liggen aan de Groendreef. Hij sprong meteen achter haar aan, maar kwam met lege handen terug aan de oever. Intussen rukte de brandweer met een kraan en een duikersteam uit om naar de vrouw te helpen zoeken. De federale politie leverde bijstand met een helikopter en ook de sonarboot werd opgeroepen.

Rekening

Maar aan de oever bekende de man dat hij de vrouw toch niet in het water had zien liggen. De vrouw die volgens de man in nood was, werd gecontacteerd en ze bleek gewoon op haar werk te zitten. De ploegen van de hulpdiensten staakten de zoektocht. Wat de man bezielde om ervan overtuigd te zijn dat er een drenkelinge was, is nog niet duidelijk. Mogelijk zal hij de rekening voor de valse melding nog gepresenteerd krijgen.