Man bijt politieagent in been tijdens interventie in Brugse Poort Cedric Matthys

08 juni 2020

16u55 0 Gent Tijdens een interventie in de Brugse Poort is zaterdagavond een agent gewond geraakt. Een 27-jarige man met de Bulgaarse nationaliteit uit Gent nam de politieman in een houdgreep en beet in zijn been.

De feiten vonden plaats in een woning in de Gentse Phoenixstraat. De politie kwam rond 23.00 uur ter plaatse om een ruzie tussen twee personen op te lossen. Hierbij keerde één van de personen zich tegen de agenten. Hij stelde zich agressief op, maar zijn collega’s konden de man in de boeien slaan. Hij werd gearresteerd en moet zich op 13 augustus 2020 verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Gent. De politieman werd achteraf overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.