Man beklimt dak Gents Belfort: “Levensgevaarlijk en onverantwoord”

Erik De Troyer

25 augustus 2019

18u07 12 Gent Vanmiddag heeft een man het dak van het Belfort in Gent beklommen, een levensgevaarlijke stunt. Hij ging zelfs even op één van de waterspuwers aan de gevel staan op zeker 70 meter hoogte.

“De man heeft deze middag een ticket gekocht aan de balie en is zo boven geraakt. Dergelijke stunts zijn totaal onverantwoord, maar als iemand het wil uithalen valt daar weinig tegen te beginnen. Bij mijn weten hebben we nooit eerder een dergelijke klimmer gehad op het Belfort”, zegt Doreen Gaublomme van Historische Huizen, de organisatie die het Belfort runt. “We hebben een erfgoedbewaker in het gebouw, maar hij loopt natuurlijk rond en kan niet overal tegelijk zijn.”

In het verleden zijn ook al klimmers opgemerkt aan de Boekentoren en zelfs aan de Sint-Baafskathedraal. Ook stellingen nodigen al eens uit tot levensgevaarlijke klimpartijen.

