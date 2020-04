Man aangehouden voor oplichting op snelwegparking Drongen: “Sommige passanten gaven tot wel honderd euro” Cedric Matthys

21 april 2020

12u40 6 Gent De politie heeft een verdachte ingerekend die op de snelwegparking van Drongen meerdere mensen oplichtte. De man, een 29-jarige Ier, vroeg geld om de ferry naar Engeland te kunnen betalen. Hij komt woensdag voor de correctionele rechtbank.

“De verdachte ging steeds op dezelfde manier te werk”, legt het parket van Oost-Vlaanderen uit. “Hij zie alles kwijt te zijn en vroeg wat om wat geld om opnieuw in Engeland te geraken. ‘Geef me je rekeningnummer en ik betaal het zeker terug’, was zijn smoes. Sommige passanten gaven tot wel honderd euro, maar zagen het geld nooit terug. Hij gaf een valse naam op en verdween.”

22 slachtoffers

De 29-jarige Ier is niet aan zijn proefstuk toe. In augustus 2017 pleegde hij gelijkaardig feiten op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Luxemburg staat hij gekend als oplichter. In Drongen maakte hij minstens 22 slachtoffers. De bal ging aan het rollen nadat enkelen van hen klacht neerlegden en de politie een onderzoek startte. De man, die staat ingeschreven in Groot-Brittannië, zit sinds 29 oktober in voorhechtenis. Hij komt op 22 april voor de correctionele rechtbank. Daar riskeert hij straffen van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3.000 euro.