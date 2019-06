Man (73) wordt onwel en rijdt tegenligger aan Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

17u56 0 Gent Op de Antwerpsesteenweg is ter hoogte van het kruispunt met de Orchideestraat rond 17 uur een ongeval gebeurd. Een 73-jarige man uit Sint-Martens-Latem, die vanuit de richting van Lochristi kwam, zou onwel geworden zijn achter het stuur. Hij reed in op een andere wagen in tegengestelde richting.

Een getuige zal alles gebeuren. “Ineens reed hij, zonder remmen, frontaal in op een auto die van de tegengestelde richting kwam. Ze zijn nu al meer dan twintig minuten de man aan het reanimeren. Het ziet er niet goed uit." De brandweer plaatste een tent zodat de hulpdiensten afgeschermd hun werk kunnen doen. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval is één rijstrook afgesloten aan het kruispunt, waardoor het bij de avondspits toch voor zware hinder zorgt richting Lochristi. Rond 19 uur waren beide wagens getakeld en kon het verkeer terug door.