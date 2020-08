Man (56) in levensgevaar na aanrijding met bromfietser: dader pleegt vluchtmisdrijf Cedric Matthys

13 augustus 2020

21u55 3

Bij een ongeluk op Zeeschipstraat in Wondelgem is donderdagavond een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. De 56-jarige man uit Gent reed op een elektrische fiets en wou links afslaan toen een bromfietser hem aanreed. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “We voeren momenteel een onderzoek naar de feiten”, laat Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie, weten.