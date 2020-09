Man (51) riskeert gevangenisstraf na 9 eerdere veroordelingen voor slagen en verwondingen Dylan Vermeulen

16 september 2020

12u00 1 Gent In Gent moest een man uit Deinze voor de rechter verschijnen wegens het toedienen van slagen en verwondingen aan 2 andere mannen. De man werd reeds negen maal veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Een slachtoffer, die een schedelfactuur opliep, getuigde in de rechtbank.

L. v. H. (51) werd na een stevige avond in café ‘T Pleintje op het Edmond Van Beverenplein agressief naar twee andere cafégangers. Er ontstond ruzie waarbij er uiteindelijk ook gevochten werd. Het eerste slachtoffer van L. v. H. ,de uitbater van café ‘T Pleintje, kreeg een klap tegen het hoofd. Het tweede slachtoffer werd tegen de grond gewerkt. Tijdens deze schermutseling kwam het tweede slachtoffer slecht neer. Hij landde met zijn hoofd op de boordsteen en bleef levenloos liggen. De rechter haalde een getuigenis aan van een omstaander. “Dat was om kippenvel van te krijgen. Iemand zo zien liggen met zijn ogen open, dat was alsof hij overleden was.”

Dader valt in herhaling

De beklaagde werd reeds negen keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Steeds kwam er alcohol bij kijken. Op de bewuste avond dronk de dader naar eigen zeggen 8 à 9 pinten per uur. Volgens het Openbaar Ministerie is een strenge straf op zijn plaats. De procureur verklaarde dat de dader voldoende kansen heeft gehad om zich te herpakken. Hij vorderde dan ook 2 jaar gevangenisstraf en een boete van 800 euro.

Advocaat hoopt op laatste kans

De advocaat van de beklaagde erkende de vele kansen die zijn cliënt reeds gekregen heeft, maar hoopt op nog een laatste kans. “Mijn cliënt beseft maar al te goed dat zijn drankprobleem hem de das om doet. Hij is er ook werk van aan het maken en gelooft dat hij kan en zal veranderen”. Volgens de advocaat lijkt een autonome probatiestraf en een intense begeleiding een geschikte straf.

Uitspraak volgt op 23 september