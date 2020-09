Man (35) zwaait met samoeraizwaard dat hij kocht op FACTS-beurs en riskeert 800 euro boete: “Ik haat geweld” Dylan Vermeulen

28 september 2020

10u36 4 Gent In Gent stond een 35-jarige man terecht voor het bezit en gebruik van een ongebruikelijk verboden wapen, namelijk een samoeraizwaard. Hij bood zijn onderbuurvrouw hulp nadat ze hem een bericht had gestuurd dat ze ruzie had met haar schoonmoeder.

De onderbuurvrouw zou de 35-jarige man in paniek een bericht gestuurd hebben. Volgens de beklaagde wou de schoonmoeder van de onderbuurvrouw de deur inbeuken om bij haar binnen te dringen. De beklaagde spreekt echter tegen dat hij effectief zijn samoeraizwaard heeft bovengehaald. “Ik ben gewoon gaan zeggen dat ze hier niets te zoeken heeft omdat ze hier niet woont. Ik haat geweld. En moest het er ooit van komen, zou ik geen attributen nodig hebben. Heb je mijn postuur gezien?”

Souvenir

De beklaagde staat onder bewindvoering en zijn bewindvoerder haalde aan dat er sprake is van mentale achterstand bij de beklaagde. Hij benadrukte ook dat het iemand is die geen vlieg kwaad zou doen. Hij heeft het zwaard gekocht op een FACTS-beurs, waarvoor hij elk jaar een bepaald budget aanvraagt. Hij gebruikt het enkel als souvenir. De onderbuurvrouw en haar familie wisten wel dat de beklaagde in het bezit was van het zwaard.

De uitspraak volgt over 2 weken