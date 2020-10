Man (35) bedreigt slachtoffer met glazen fles op het Zuid: “Ik deed het enkel om mezelf beter te voelen” Dylan Vermeulen

09 oktober 2020

15u14 2 Gent In de rechtbank van Gent stond donderdagmiddag een Lokeraar terecht voor afpersing. “Het ging mij echt niet om het geld want ik heb geen geldproblemen, ik deed het gewoon om me beter te voelen”, verklaarde de beklaagde aan de rechter.

Het slachtoffer had zojuist ruzie gemaakt met zijn partner. De beklaagde had de vete vanuit de verte in de gaten gehouden. Toen de partner van het slachtoffer boos wegliep, kwam de beklaagde richting het slachtoffer en begon hem te jennen.

“Ik voelde me in die periode echt niet goed in mijn vel. Het klopt dat ik naar de man ben gegaan en hem heb uitgelachen met de situatie. Ik deed dat om me beter te voelen”, verklaarde de beklaagde. Rechter Jozefien De Wannemacker was kritisch over deze verklaring. “Alle respect dat je je niet goed voelt, maar je hebt nog steeds in de hand hoe je je gedraagt naar anderen. Wat jij deed kan echt niet door de beugel”.

Begon bij grapje

Na het jennen maakte de beklaagde volgens zijn advocaat ‘een mopje’. “Geef me 50 euro en ik zeg je waar je vriendin naartoe is gelopen”, zou de Lokeraar gezegd hebben. Het slachtoffer ging niet in op dit voorstel en er ontstond een woordenwisseling die al snel escaleerde in een ruzie. Bij die ruzie heeft de beklaagde het slachtoffer bedreigd met een glazen flesje dat hij bij zich gehad zou hebben.

De procureur was van mening dat de beklaagde zich in een verontrustende toestand bevond. Hij vorderde een gevangenisstraf van één jaar. Daarnaast benadrukte zowel de procureur als de rechter dat de beklaagde begeleiding nodig heeft.