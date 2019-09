Majin-huis enige Oost-Vlaamse ‘mentale rustplek’ voor (ex)-kankerpatiënten Sabine Van Damme

05 september 2019

14u44 0 Gent Zaterdag opent in de Rabotstraat het Majin-huis. Twee jaar is er aan gewerkt, en het moet een thuishaven worden voor (ex)kankerpatiënten. Ze kunnen er deelnemen aan activiteiten, massages krijgen, koken, of simpelweg met lotgenoten praten. “In het ziekenhuis gaat alle aandacht naar de genezing, hier focussen we op het mens-zijn”, zegt de initiatiefneemster.

En die initiatiefneemster is Majin de Froidmont. 9 jaar geleden overwon ze zelf kanker. “Officieel ben ik genezen, maar het lichaam dat je in de steek heeft gelaten, dat vergeet je niet zomaar.” Het is één van de redenen waarom ze een ondersteuningshuis wilde, voorlopig het enige dat bestaat in Oost-Vlaanderen. “Je krijgt een diagnose en plots word je patiënt. Alle focus ligt op de ziekte en het genezen ervan. Je wordt perfect omringd door artsen, maar het gaat altijd over bloedwaarden, chemo, tumors. Je wordt geleefd, en voor de emotie errond is er een in ziekenhuis weinig plaats. Ook als je dan genezen bent, valt plots al die medische omkadering weg. Dan sta je daar, met je zorgen, met je lichaam waar je terug moet aan wennen, met de naweeën van de chemo. En waar moet je dan heen?”

Naar het Majin-huis dus, vanaf zaterdag. “We hebben hier een 60-koppig team in huis, bijna allemaal vrijwilligers. Maar de helft daarvan zijn wel professioneel geschoolde vrijwilligers. Zorgmassages, psychologische ondersteuning, je kan dat hier allemaal vinden. Maar evengoed zijn er activiteiten als koken, om te zien hoe je die vieze chemo-smaak kan omzeilen, of culturele uitstappen. We lenen hier ook sjaaltjes uit en verkopen namaak-borsten aan heel lage prijzen. We helpen bij het verwerkingsproces, bij de naweeën van de ziekte. We leren mensen omgaan met hun vermoeidheid, brengen hen terug in beweging, met yoga bijvoorbeeld.”

De vier Gentse ziekenhuizen wijzen hun kankerpatiënten door naar het Majin-huis. Vroeger had Majin de Froidmont al een ‘zorghuis’ voor kankerpatiënten. Mensen zonder sociaal netwerk konden er terecht om uit te zieken tussen hun chemo-kuren door. “Maar dat werd overbodig, omdat de thuiszorg steeds sterker werd uitgebouwd. Sint-Lucas heef nu ook een echt zorghotel. Dus focussen wij nu liever op wat er nog niet is, de emotionele omkadering tijdens en na de ziekte. Het menselijke aspect van kanker.”

Het Majin-huis is voor iedereen vrij toegankelijk. Het is ruim en licht, en heeft overal brede deuren zodat ook rolstoelgebruikers er terecht kunnen. De verbouwing heeft een jaar langer geduurd dan verwacht, door allerlei onvoorziene toestanden, maar nu is alles klaar. Het officiële adres is Sint-Elisabethplein 7.