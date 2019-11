Maggie De Block komt spreken over vluchtelingen, dus Voorpost komt betogen Sabine Van Damme

30 november 2019

12u47 0 Gent Het wordt een drukke zondag, morgen. Niet alleen is het een koopzondag, er is ook de maandelijkse Speakers Corner, om 11 uur onder de Stadshal. En het thema vluchtelingen blijkt een hete aardappel. Voorpost komt betogen.

Het officiële thema morgen is ‘vluchtelingen in Gent, de terugkeer van de Reno’. Die Reno, het opvangponton voor vluchtelingen, ligt al terug aan de Rigakaai en wordt klaargestoomd voor gebruik. In principe zullen de eerste vluchtelingen er op 15 december hun intrek nemen, en er zullen er snel 250 zijn, mannen, vrouwen en gezinnen. In 2016 kwam die boot ook al eens anderhalf jaar naar Gent, en dat verliep zonder incidenten.

Maar in Bilzen, in Zuid-Limburg, werd intussen een asielcentrum-in-opbouw in brand gestoken, wat ook nog eens op gejuich werd onthaald op sociale media. Sindsdien krijgt de Reno politiebewaking. Toch heeft Gent nog steeds vertrouwen in een goede opvang van vluchtelingen, in samenwerking met organisaties en vrijwilligers.

Maggie De Block, minister van asiel en migratie, Evert Jan Witteveen, regiodirecteur van Fedasil, Rudy Coddens, schepen van sociale zaken, en nog enkele anderen schuiven zondagochtend rond de tafel voor Speakers Corner. Er is ook een getuigenis van een vluchteling voorzien, van Zaid Al-Shamity. Maar dat is niet naar de zin van de mensen van Voorpost. Die komen betogen tegen wat zij het ‘importeren van armoede en problemen’ noemen, en de goed-nieuwsshow die rond het thema wordt gevoerd.