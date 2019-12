Madonna opent dansvloer voor Thé Dansant Yannick De Spiegeleir

30 december 2019

18u25 0 Gent Op verschillende locaties in Gent zorgde het dansfestival Upside Down de afgelopen dagen voor opgemerkte performances. In Madonna aan de Poel waagden verschillende danskoppels zich aan een Thé Dansant.

Bij Upside Down maken ze er een punt van om uit de muren van de gekende instellingen te breken. Zo stonden er niet enkel activiteiten geprogrammeerd in de Vooruit, maar dus ook in Madonna, Doxtudio en Danspunt op de site Dok-Noord. Morgen stelt een dozijn Gentenaars hun woonkamer open voor een activiteit van een spelletjesnamiddag tot een 80s-arty. “Op die manier proberen we de bezoekers zich thuis te laten voelen en wat Gentse gezelligheid te creëren én te exporteren”, klinkt het.