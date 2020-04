Madeleine overleed een dag voor haar honderdste verjaardag: “Ze had er zo naar uit gekeken” Jill Dhondt

15 april 2020

16u30 2 Gent Zulma ‘Madeleine’ De Keukelaere zou honderd jaar worden, maar een dag voor haar verjaardag overleed ze plots. Het woonzorgcentrum waar ze verbleven zal haar herinneren als een straffe dame, met een bijzonder levensverhaal.

Kort na haar geboorte in Gent verhuisde Madeleine met haar gezin naar Orleans, om voor haar grootmoeder te gaan zorgen. Later stak ze terug de oceaan over, om school te lopen in Frankrijk. Van haar dertien jaar tot haar pensioen werkte ze in een katoenfabriek, waarna ze nog vijf jaar zou poetsen om rond te komen. Madeleine bleef lang thuis wonen, maar besloot zes jaar geleden toch om te verhuizen naar het woonzorgcentrum Tempelhof. Toen ze 95 werd kwam een droom van haar in vervulling: ze maakt een helikoptervlucht met een andere bewoners, van Wevelgem naar Gent. Deze week zou ze honderd geworden zijn.

“Madeleine keek erg uit naar haar honderdste verjaardag, maar had die toch anders voorgesteld”, zegt Cristine Crommen, haar ergotherapeut. “Er mocht al vier weken niemand meer op bezoek door de maatregelen, en er waren geen groepsactiviteiten meer. Om haar verjaardag toch bijzonder te maken, was er een Skype-gesprek gepland met de schepen, maar de dag ervoor is ze overleden. We blijven haar herinneren als een straffe madam.”