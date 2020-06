Maaseikpleintje is eindelijk open, en bloeit met dank aan corona



Sabine Van Damme Jill Dhondt

18 juni 2020

18u58 2 Gent Eindelijk is het zover, het Maaseikpleintje mag gebruikt worden. Het nieuwe parkje in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal was ooit een parking, maar heeft nu picknickbanken, speeltuigen en zelfs trampolines.

Eigenlijk was het pleintje al lang klaar. Het is enkele jaren ingericht geweest als tijdelijke fruitboomgaard, met fruitbomen in bakken en picknickbanken. Vorig jaar volgde de echte transformatie. 1.400 vierkante meter asfalt werd uitgebroken en er werd een echt parkje gemaakt, onder meer met houten schapen erin, als verwijzing naar het Lam Gods in de kathedraal. Alles moest klaar zijn voor het grote Van Eyck-jaar. En toen kwam corona. Dus bleven de Herashekken rond het plein staan en kregen gras en planten veel meer tijd om rustig te bloeien. Vandaag zijn de hekken weg, en is picknicken in de schaduw van de kathedraal dus toegelaten.