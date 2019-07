Maar half sportzwembad door kapot rolluik in Rozebroeken Erik De Troyer

Wie graag baantjes trekt in het sportbad van Rozebroeken moet het vandaag met een bad van 25 in plaats van 50 meter doen. “We hebben een defect aan het rolluik dat elke avond over het water wordt getrokken om verdamping tegen te gaan. Daardoor kunnen we maar de helft van het bad openen”, legt centrummanager Philippe De Cock uit. “Dat heeft gevolgen voor enkele sportclubs en enkele sportkampen. Voor die sportkampers zorgen we er voor dat ze vandaag een upgrade krijgen naar het recreatieve gedeelte. Zo maken we van dit probleem toch nog iets leuks. We werken aan een snelle oplossing.”