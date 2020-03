Maaltijdkoeriers introduceren ‘coronaknop’: “Zo blijven de keukens draaien” Cedric Matthys Sabine Van Damme

13 maart 2020

09u37 138 Gent Door de drastische maatregelen van de federale regering is het nu duidelijk hoe de sluiting van de horecasector er gaat uitzien. Fysiek op restaurant kan de komende drie weken niet meer, maar koerierdiensten blijven draaien. Deliveroo en Takeaway rollen ook een ‘coronaknop’ uit.

De Belgische overheid heeft beslist dat koerierdiensten die restaurantmaaltijden aan huis brengen, mogen blijven doorwerken. Dat kregen we te horen bij de bedrijven Deliveroo en Takeaway. Wel kondigden ze tegelijk aan heel wat maatregelen te nemen. Zo komen beide firma’s wereldwijd met een ‘coronaknop’ op de proppen. “Mensen die online eten bestellen, zullen voortaan met een simpele muisklik kunnen aangeven dat ze geen contact wensen met de bezorger”, legt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder bij Deliveroo, uit. “Hij plaatst in dat geval een warmhoudtas geopend voor de voordeur, neemt twee stappen achteruit en wacht tot de bewoner het eten uit de tas haalt.”

Desastreuze gevolgen

Deliveroo hoopt met het idee restaurants een hart onder de riem te steken. “Ons bedrijf is wereldwijd actief”, zegt Van Nuffel. “In landen als Italië zien we welke desastreuze gevolgen het coronavirus heeft. Koerierdiensten houden er de restaurantsector enigszins recht. Alle horeca is er gesloten, maar door de online bestellingen kunnen de keukens blijven draaien.” Takeaway voert de ‘coronaknop’ morgen in. Deliveroo volgt begin volgende week, al is een exacte datum voorlopig niet geweten. “De beslissing is genomen. Onze programmeurs maken het nu technisch mogelijk", aldus Van Nuffel.