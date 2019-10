M.M.A.D. pakt uit met eerste exclusieve party in zaal Lux Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

11u56 3 Gent In zaal Lux gelegen aan de Dampoort in Gent kan je op zaterdag 2 november de eerste ‘MMAD goes house & disco’-party bijwonen. Naast dj’s uit eigen land komt dj Alex Ferrer (spanje) zijn nieuwe EP vieren en reist Junior D’Acosta speciaal af uit Marbella om een set te spelen in Gent. “We mikken op kwaliteit voor een select publiek”, zegt organisator Axel Simons.

M.M.A.D. Festival verwijst naar Maureen, Maud, Axel en Dilan, respectievelijk Axels vrouw en kinderen. Jarenlang organiseerde Axel events en party’s in clubs als Decadance, de Paddock en andere leuke locaties. “Nu mijn kinderen wat ouder zijn kan ik mij terug toespitsen op een oude liefde en dat is feestjes geven en muziek spelen”, zegt Axel. Deze zomer organiseerde hij het eerste M.M.A.D.-festival in de exclusieve setting van het Kasteel van Laarne met klinkende namen als Ken Ishii (Tokyo), Jay Kutz (NY) en Dave Lambert (TML).

“We kregen een pak positieve reacties. Er bleek duidelijk vraag naar ons concept.” Het was de drijfveer voor Axel om de M.M.A.D Events in het leven te roepen. “Zo gaan we naast de jaarlijkse festivals op unieke locaties met special acts, foodtrucks en bijzondere acts voor het publiek ook driemaandelijkse ‘House parties’ en maandelijkse ‘Techno parties’ organiseren. Zo willen we de leegte tussen de festivals opvullen.” Op 11 januari staat er een Techno party met oa Dj’s LeNa. , Duja, Black Francis ea. gepland in club Contrast. Op de House party van 1 februari 2020 staat dan weer een verrassende headliner dj uit het buitenland ingepland naast dj Axl, Belle sounds, Color jaxx. “ Uiteraard blijft het publiek altijd centraal staan en mogen ze een line-up met internationale dj’s en draaitalent van eigen bodem verwachten . “Gezien mijn verleden als dj ken ik enorm veel kwaliteitsvolle dj’s uit het binnen- en buitenland.”

Hologrambeelden

Tickets voor deze ‘M.M.A.D. goes house & disco party’ op 2 november 2019 in zaal LUX kosten 25 euro. Ook kan er een VIP box gehuurd worden met allerlei extras via: Sales@mmad-events.eu. “In een latere fase gaan we met lidkaarten werken. Enkel wie een kaart heeft, komt er in. Zo willen we een community creëren waar iedereen elkaar kent en kan je een bijzondere sfeer creëren op unieke locaties. Tashtec maakt voor ons unieke promofilmjes, flyers en aftermovies en tijdens de feesten zorgt hij voor verrassende ‘visuals’: er zullen op drie schermen tegelijkertijd leuke animatiebeelden verschijnen en op MMAD goes Techno staan er zelfs grote hologrambeelden en videos gepland.” Tot slot wil Axel ook nog uitpakken met zijn nieuwe platenlabel ‘M.AD.D.’ Het eerste nummer ‘Let’s go (m)mad’ zal voor de eerste keer te horen zijn op 2 november.

Onze krant mag voor de eerste editie van ‘M.M.A.D.’ Events op 2 november 4 kaarten weggeven. Kandidaten mogen een berichtje sturen naar de Facebookpagina van HLN Gent.