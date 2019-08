LVSV zoekt alternatieve locatie voor Van Langenhove-debat Sabine Van Damme

30 augustus 2019

18u13 0 Gent Rector Rik Van de Walle heeft beslist dat Dries Van Langenhove nog steeds Rector Rik Van de Walle heeft beslist dat Dries Van Langenhove nog steeds niet welkom is in de gebouwen van de UGent, ook niet voor de openingsevenementen van studentenverenigingen LVSV en KVHV. LVSV gaat nu op zoek naar een alternatieve locatie.

Anders dan het KVHV, dat juridische stappen tegen de beslissing van de rector bekijkt, heeft het LVSV wel begrip voor zijn standpunt. De rector wil Van Langenhove niet in de UGent gebouwen, om problemen en ‘het risico op ordeverstoring’ te vermijden. LVSV zou een debat met Van Langenhove houden op 30 september in een auditorium in de Blandijn. Nu gaat de vereniging op zoek naar een alternatieve locatie, om het debat toch te kunnen laten doorgaan. De komende dagen zullen ze overigens de andere deelnemers aan het debat bekendmaken.