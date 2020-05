Lukas verzamelt koffieafval en maakt er nieuwe producten mee: “De mogelijkheden zijn eindeloos” Jill Dhondt

16u56 0 Gent Lukas Van Quickelberghe (21) las twee jaar geleden over het veelvoudig gebruik dat koffieafval kan hebben. Dat bracht hem op het idee om ‘The Coffee Project’ op te richten. Met dat project wil hij koffiegruis uit de afvalstroom halen, en verwerken tot nieuwe producten.

Wat ‘The Coffee Project’ doet, bestaat uit drie stappen: verzamelen, drogen en verwerken van koffieafval tot een nieuw product. “Met gedroogd gruis kan je alle kanten opgaan”, legt Lukas uit. “Je kan er cosmetica, bloempotten, tassen, bekers, zeep, scrubs, brandmiddel, bodemverbeteraars en zoveel meer van maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Omdat ik nog student ben, en dus werk met een bescheiden kapitaal, kan ik me niet focussen op al die producten. Ik wil beginnen met één product, in samenwerking met een partner.” Lukas voert al een tijdje gesprekken met partners, en staat op het punt om de productie te starten.

De vraag blijft wel: waar zal hij zoveel gruis vinden? “Er bestaan zoveel zaken die op grote schaal koffie maken, en het gruis in een grote bak gooien. Dat koffieaval komt vervolgens in een vuilnishoop of een verbrandingsoven terecht, wat een energievretend proces is. Door dat gruis op te halen en te verwerken, besparen we energie en kosten voor de horeca-uitbaters.”

Duurzame duizendpoot

De bewuste ondernemerszin van Lukas leverde hem een nominatie op voor de Gentrepreneur Awards, in de categorie ‘duurzame duizendpoot’. “Dat is een nominatie om trots op te zijn. Ik ben al twee jaar bezig met het uitwerken van mijn project, dus het is fijn om te zien hoe het opgepikt werd. Winnen zou betekenen dat ik goed bezig ben, en dat ik niet van mijn doel moet afwijken. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dit zou zeker een stap in de goede richting zijn.”