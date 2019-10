Luk en Zaki’s Feestenproductie Blauw ende Trouw wordt dit weekend hernomen Sabine Van Damme

02 oktober 2019

19u27 0 Gent De Ghesellen van de Strop, het nieuwe gezelschap rond Luk De Bruyker, brengen vrijdag en zaterdag nog eens – en voor het laatst – hun stuk Blauw ende Trouw. Dat was het stuk dat ze tijdens de Gentse Feesten speelden, voor uitverkochte zalen.

In de nieuwe bende rond Luk De Bruyker zit onder meer volkszanger Wim Claeys, die een olijke rol speelt in het stuk. Ook Peter Van Haelter is erbij, die ook al bij ’t Spelleke van Drei Kluiten meedeed. Opvallend: aan de tekst schreef ook Zaki De Waele mee, en stond garant voor een stevige portie humor.

Het stuk was tijdens de Feesten helemaal uitverkocht, en dus wordt het komend weekend nog eens hernomen. Blauw ende Trouw is een stevig stukje Gentse politieke satire, gebaseerd op de interne afrekeningen binnen Open Vld eind vorig jaar. Maar ook een betoging tegen Watje Leeuwen en andere Gentse toestanden komen uiteraard aan bod. “Iedere gelijkenis met de 21ste eeuw berust op louter toeval”, garandeert De Bruyker. Jacques Moeraert – de bekende cartoonist ZAK – zorgde voor de gezichtjes van de popjes die gebruikt worden.

Blauw ende Trouw, alleen nog te zien deze vrijdag en zaterdag 4 en 5 oktober om 20 uur in het Arca Theater. Reserveren kan via Uitbureau en Tickets Gent. Meer info op de website van Taptoe’s Erf.