Luk De Bruyker kreeg eindelijk zijn Van Eyck-poppen uit Praag, maar moet familiespektakel uitstellen tot februari Sabine Van Damme

29 mei 2020

09u18 0 Gent Vijf houten poppen liet Luk De Bruyker maken voor zijn productie in de Gentse Feesten. Ze werden artisanaal gemaakt, in Praag, naar de beeltenis van de figuren op het Lam Gods-retabel. Want zijn nieuwe voorstelling ‘Het Mysterie Onthuld’ kaderde in het Van Eyck-jaar.

Eind juni zou de première zijn, de Gentse Feesten zouden zoals steeds een toptiendaagse worden, en daarna zou hij nog langs culturele centra trekken met ‘Het Mysterie Onthuld’. Niks daarvan dus, met dank aan corona. Repeteren kan ten vroegste in het najaar, de première is verschoven naar 2021. Maar de poppen die hij door de Praagse artieste Michaela Bartonova liet maken, zijn wel toegekomen in Gent, en daar is De Bruyker naar eigen zeggen heel blij mee. Na heel wat studiewerk zijn de houten poppen klaar. Het zijn Filips De Goede, de broers Van Eyck en het echtpaar Vijd, helemaal zoals ze er in de 15de eeuw zouden hebben uitgezien.

Schimmenspel

Die poppen zouden, in combinatie met schimmenspel, alles rond het Lam Gods uitleggen in een familiespektakel. Een historisch verantwoorde voorstelling dus, waarin De Bruyker samenwerkt met Alain Ongenaet en sopraan An De Prest. Voor het schimmelspel is er een samenwerking met het Italiaanse gezelschap Gioco Vita.

Geen productie van Taptoe’s Erf in juli dus, maar dat wil niet zeggen dat De Bruyker niet te zien zal zijn tijdens de Gentse Feesten. “Al mag er maar 10 man binnen in een café, optreden zullen we doen, met ’t Spelleke van Drei Kluiten”, beloofde hij al eerder. “En als het niet mag op café, dan spelen we op straat, of desnoods op de tram.”