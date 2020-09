Ludovic Thibaux (Gantoise) is Oost-Vlaams kampioen bij U13: “Mooie tussensprint gedaan in zomer” Dominique Lampo

24 september 2020

18u10 0 Gent Bij de U13 kroonde Gentenaar Ludovic Thibaux zich tot Oost-Vlaams kampioen. Voor het seizoen leek die titel er niet meteen aan te komen, maar in de vakantiemaanden liet Thibaux er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was.

“Ik ben het seizoen in ieder geval niet gestart met de ambitie om me tot provinciaal kampioen te kronen. In juli kon ik Kylian Jack verslaan en die jongen was de nummer één in de Oost-Vlaamse ranking. Van dan af groeide het geloof dat ik die titel kon veroveren. Ik won vijf toernooien op zes weken tijd en eind augustus topte ik de ranking in Oost-Vlaanderen. Onverwacht is dit wel, maar duidelijk is dat ik veel progressie maakte. Joost Van Outryve en Jeroen Masson begeleidden me de voorbije jaren, ik train ook nog een uurtje op TC Beckhand en Filip Lasoen deed me ook tijdens de zomermaanden stappen in de goede richting zetten.”

Zelfkennis

Zelfkennis is een kwaliteit die wel meer topsporters typeert. Op dat vlak scoort Thibaux in ieder geval erg goed. “Ik ben een speler die zijn punten goed weet op te bouwen. Ik liet me niet zo vaak op ‘unforced errors’ betrappen en trek bij langere rally’s wel vaker aan het langste eind. In mijn opslag zit ook wat effect en dat zorgt ervoor dat dit ook wel een wapen van me is. Mijn sterkte vind ik tegelijkertijd ook mijn zwakte. Doordat ik iets te weinig risico in mijn spel leg, sla ik te weinig ‘winners’. Vaker op het juiste moment voor de aanval kiezen is wel een uitdaging. En natuurlijk ook om mijn aanvallende slagen te verbeteren.”

Belgian Junior Circuit

Thibaux hoopt in de toekomst ook hoog te scoren in het Belgian Junior Circuit. “Er is binnenkort een herberekening van de klassement en wellicht stijg ik van 30 punten naar 55 punten. In juni volgt dan een nieuwe herberekening en dan hoop ik voldoende gestegen te zijn om aan het Belgian Junior Circuit deel te nemen. De komende weken train ik verder. Er is nog een herfsttoernooi in Alken, maar ik ben er nog niet aan uit of ik daar zal deelnemen.”