Ludieke borden moeten lawaaimakers ’s nachts de mond snoeren Sabine Van Damme

01 oktober 2019

11u21 2 Gent Het studentenjaar is begonnen, en dat betekent dat er weer heel veel nachtelijk vertier is in de stad. Om het nachtlawaai een halt toe te roepen deelt de stad 2.500 ludieke bordjes rond in de Stropwijk. Clouseau en K3 roepen op om het stil te houden.

De reflecterende bordjes kunnen opgehangen worden aan de ramen in de wijk, om op een ludieke manier nachtlawaai tegen te gaan. Behalve de bordjes worden ook enkele opvallende lichtbakken voorzien om lawaaiakers op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Dat studenten er een lichtelijk ander dag-nacht-ritme op nahouden dan de doorsnee werkende mens is algemeen geweten. Nachtlawaai in en rond de uitgaansbuurt blijft – ondanks preventiecampagnes en politie-acties – een pijnpunt. “’Studenten zijn meer dan welkom in onze stad, maar moeten ook rekening houden met de andere bewoners”, zegt burgemeester De Clercq. “Zo kan nachtlawaai doorwegen op een buurt, dat moeten we aanpakken. We doen dat niet op een belerende manier, maar door de studenten op een positieve manier aan te spreken.”

En dus werd dit keer de mosterd gehaald bij Clouseau en K3, voor een ludieke campagne met aangepaste, populaire liedjesteksten. ‘Daaaar Slaaaaapt ze’ of ‘hou het heel zachtjes, geen kreetjes en geen lachjes’, dat herkent immers iedereen. De aanwezigheid van de borden in combinatie met binnenverlichting ‘s nachts moet ook het gevoel van sociale controle verhogen.

De campagne wordt eerst in de Stropwijk uitgerold, de wijk tussen de Stropkaai en de Burggravenlaan. Niet toevallig wonen daar heel veel studenten. Daarna worden de bordjes ook in andere wijken uitgedeeld. Bewoners die niet in de Stropwijk wonen en toch al een bordje willen, kunnen dat wel al in de Stadswinkel afhalen.