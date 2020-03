LRZ De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

06 maart 2020

Unizo, Horeca Oost-Vlaanderen en de Opperdekenij namen eerder deze week gezamenlijk de pen ter hand en stuurden een boze doch beleefde brief naar het stadsbestuur. In dat schrijven vroegen de organisaties waarom de bewoners en bezoekers van onze stad per se met een auto-schaamte moeten worden opgezadeld. En met de hier eerder gehekelde hoge kosten en boetes die het Gentse circulatieplan en de LEZ met zich meebrengen natuurlijk. Het stadsbestuur nodigde de briefschrijvers uit voor een – en ik citeer – sereen gesprek, einde citaat. Ik kan me inbeelden hoe dat gesprek zal verlopen. Er zal vriendelijk knikkend naar de boze mensen worden geluisterd en vervolgens zal hen worden uitgelegd waarom diezelfde boze mensen en hun aanhang het bij het verkeerde eind hebben. Lees: waarom het moreel superieure stadsbestuur zonder ook maar één aanpassing te maken zijn wil zal doordrijven. Van een bestuur dat zelfs de parking onder het Sint-Pietersplein (op spuug-afstand van de R40) onbereikbaar maakt voor oudere auto’s, kan je niet verwachten dat ze ook maar een halve duimbreed toegeven aan de economische sterkhouders van onze stad. Elke vorm van kritiek en – o wee – rebellie wordt met een meewarig hoofdschudden met het label ‘quantité négligeable’ verticaal geklasseerd. Elke vorm van rebellie wordt in de kiem gesmoord. Wat het opzet van het witten van het Graffitistraatje ook moge geweest zijn, het stond symbool voor hoe het er in Gent aan toe gaat. Graffiti, hoe kunstig ook, hoort een beetje verboden te zijn. Als je Gent binnenrijdt, komende van Merelbeke, zie je op één van de zuilen van de B401 een graffitiwerk waarop staat te lezen ’30 is de max maat.’ Op de andere zuilen is nog plaats voor ‘eet je groentjes op’ en ‘met 2 woorden spreken’, denk ik dan. De Lage Rebellie Zone is een feit. Helaas.